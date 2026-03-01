米国とイスラエルによるイラン攻撃で影響が懸念されるアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）でドバイ・ワールドカップデーの前哨戦として知られる「スーパーサタデー」の７競走が現地時間２８日に開催された。ドバイＷＣの前哨戦として注目されるアルマクトゥームクラシック・Ｇ２（ダート２０００メートル）は、ウィリアム・ビュイック騎手とコンビを組んだ英国のメイダーン（セン５歳、Ｓ＆Ｅ・厩舎クリスフォード、父フランケル）が５