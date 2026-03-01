ＷＢＣ初戦・台湾は最後の実戦まで密着マークへ。井端弘和監督（５０）率いる侍ジャパンは、ＷＢＣ第１ラウンド初戦の相手である６日の台湾戦へむけ、徹底して要警戒していく模様だ。台湾代表は２７日にまでに自国で、ＮＰＢのソフトバンク、日本ハムと強化試合を行った後、来日し宮崎で２日からオリックス二軍、ソフトバンク二軍と調整試合を行い５日のＷＢＣ初戦を迎える日程となっている。侍ジャパンは、宮崎合宿後は、金