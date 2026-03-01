巨人は1日、沖縄・那覇での2次キャンプを打ち上げ、今春キャンプの全日程を終えた。阿部慎之助監督（46）は「大きなけが人もなく、チームとして素晴らしい土台づくりができたキャンプだった」と総括した。キャンプイン前には、レギュラーは「白紙」と強調し、新人を含む若手やベテランも交じってアピール合戦を繰り広げてきた。開幕1軍争いも激化したが、「東京ドームに戻ることには、開幕を見据えてやりたい。少ない試合数で