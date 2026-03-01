JRAは1日、同日付で日本調教師会会長の尾関知人師（54）に日本中央競馬会運営審議会委員を任命（新任）すると発表した。同委員（括弧内は現職）は定数10人、任期2年（27年9月15日まで）で25年9月16日に大西洋氏（羽田未来総合研究所代表取締役社長執行役員）、木村昌三氏（日本馬主協会連合会会長）、佐藤藍子氏（俳優）、鈴木淑子氏（競馬ジャーナリスト）、武豊氏（日本騎手クラブ会長）、蓮見恭子氏（小説家）、古川雅且氏