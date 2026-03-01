俳優坂東龍汰（28）が28日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）で、父・剛さんと生まれ故郷・米ニューヨークを訪問。亡き母について語った。昨年の大ヒット映画「爆弾」で、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど注目の若手俳優。ニューヨークで生まれ、2歳を前に北海道に移住した。ほどなく、自身が3歳のころに母を亡くしたという。「母親が交通事故で亡くなったっていうことは、アイデンティティーを傷