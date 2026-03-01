【ワシントン＝中根圭一】米紙ニューヨーク・タイムズ（電子版）によると、イラン政府が現地時間１日、米軍とイスラエル軍によるイランへの軍事攻撃で、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したと発表した。これに先立ち、米国のトランプ大統領も自身のＳＮＳへの投稿で、ハメネイ師の死亡を明らかにしていた。同紙によると、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」はイラン国営メディアを通じ、「ハメネイ師の死は、イランがハ