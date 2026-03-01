ドバイの空港＝2022年（AP＝共同）【ニューヨーク共同】AP通信は2月28日、米国とイスラエルによるイラン攻撃を受けて中東各国が空域を閉鎖し、中東の主要な航空会社だけで1800便以上が欠航したと伝えた。数十万人規模の旅行者が足止めや目的地変更を余儀なくされたとしている。APによると、イスラエル、カタール、シリア、イラン、イラク、クウェート、バーレーンが空域を閉鎖。UAEも「一時的かつ部分的な空域閉鎖」を発表し、