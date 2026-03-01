「東京マラソン」（１日、東京都庁〜東京駅前）２８年ロサンゼルス五輪、９月開幕の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて行われ、元青学大のエースで、プロランナーの太田蒼生（２３）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は２時間１０分７秒の３１位に終わった。日本記録保持者の大迫らが位置した第３集団で冷静につけたが、３０キロ過ぎに遅れ始め、その後巻き返しきれなかった。左脇腹を抑えながらのゴールとなった。初マ