お笑い芸人・永野とモグライダー・芝大輔が、激変する現代のエンタメ業界と、新たな「生き残り戦略」について語り合った。2月25日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。番組のファンクラブを開始する予定だというトークの中で、永野は「企業ではなくファンに直接スポンサーになってもらう」という現代の手法に触れ、「結局、あっちゃん（中田敦彦）とかを追っているだけですね」と切り出した。