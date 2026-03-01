乳がんは女性において頻度の高いがんの一つであり、早期発見・早期治療が進む一方で、進行するとほかの臓器に転移することがあります。骨は乳がんの最も一般的な転移部位であり、進行乳がん患者さんの約70％に骨転移が認められます 1)。患者さんの生活の質（QOL）に大きな影響を与える可能性があります。この記事では、骨転移した乳がんのステージと余命について、詳しく解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「