この記事をまとめると ■お弁当や焼き芋を路上販売という形で売っている光景を目にすることがある ■路上販売をする際は道路の使用許可が必要だ ■食品を扱う場合は食品衛生法の確認も必要になる 路上販売は誰でもできる？ 道路上でランチのお弁当や焼き芋などを販売している様子を見かけたことがある人もいるのではないでしょうか。このようなお弁当や焼き芋などの路上販売を見かけると、「許可って必要じゃないの？」や「勝手