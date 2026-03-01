◇イングランド2部サウサンプトン3―1シェフィールドW（2026年2月28日英国・シェフィールド）サウサンプトンのMF松木玖生が敵地のシェフィールド・ウェンズデー戦で2戦連続のゴール関与を記録して3―1の勝利に貢献した。2―1の後半26分に左CKを頭で後方に逸らし、味方がダメ押し弾を決めた。松木は同36分まで出場した。日本人アタッカーは前節2月24日のQPR戦でリーグ戦初ゴールを含む2得点を記録。この日はリーグ戦初