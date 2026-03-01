巨人は1日、宮崎と沖縄での今春キャンプを打ち上げた。2次キャンプ地となった那覇のグラウンドで、阿部監督や選手が集まって円陣を組み、新主将の岸田があいさつし、一本締めで終わった。あいさつの全文は以下の通り。「宮崎、沖縄キャンプに携わっていただいた関係者の皆さま、球場関係者の皆さま、裏方さん、監督、コーチ、1カ月間ありがとうございました。毎日、球場に足を運んでいただき、大きな声援をいただいたジャイ