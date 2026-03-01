東京マラソン東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りのコースで行われ、日本記録保持者の大迫傑（リーニン）が2時間5分59秒で12位となった。日本人1位だった。日本人2位は鈴木健吾（横浜市陸協）で2時間6分9秒。新旧の日本記録保持者同士の激しい競り合いとなった。大迫は約3か月と短いスパンで臨んだ大会だった。序盤は橋本龍一（プレス工業）が独走していたが、26、7キロ付近から海外勢のトップ争いに。2番手集団