「最終的に怒られて落ちた(笑)。まあ、俺が悪いんだけど……」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、2月25日深夜に放送されたニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0』(毎週水曜27:00〜28:30)に出演し、約25年前の就職活動で今でも鮮明に残っている“苦い記憶”を告白した。佐久間宣行氏○「役員面接の1個前ぐらいで落ちた」「いまだにハッキリ覚えてる」早稲田大学商学部を卒業後、テレビ東京に入社した