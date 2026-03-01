歌い手のＡｄｏが２８日夜、自らの半生を描いた新曲「ビバリウム」（配信中）で自身初となる“実写ミュージックビデオ（ＭＶ）”を公開した。今作のンＭＶは映像ディレクターの林響太朗氏が監督を務め、ＡＣＲＯＢＡＴＦＩＬＭの大野瑞樹氏がプロデューサーを担当。Ａｄｏ史上初の実写ＭＶになる。歌い手として、ひとりの人として、向き合い続けてきたその姿勢を、過去の鬱屈（うっくつ）な記憶と不屈の精神、そして未来への