侍ジャパンが１日、２日のオリックス戦、３日の阪神戦の強化試合（いずれも京セラドーム）に向けて、大阪に新幹線で移動した。大谷翔平も姿を見せ、名古屋駅は大パニック。居合わせた約３００人のファンは「大谷さ〜ん！」「どこ？どこ？どこ？」と騒然となった。駅員はテープで仕切るなどナインの通路確保に必死。警察も出動し、「押さないでください！」「大変危ないので、絶対に押さないで」と怒号が飛ぶなど、カオスな状況と