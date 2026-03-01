◆報知新聞社後援東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）「山の名探偵」の愛称を持つ早大の工藤慎作（３年）が、２時間７分３４秒で日本人５位の全体２０位でゴール。ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得した。工藤は、今年１月の第１０２回箱根駅伝５区では、箱根山中で青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）に大逆転