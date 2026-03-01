ACLエリート、ACL2、チャレンジリーグの西地区が延期にアジアサッカー連盟（AFC）は3月1日、中東情勢の変化を受け、2025-26シーズンのAFCクラブ競技大会における西地域の試合を延期すると発表した。延期の対象となるのは、3月2日および3日に予定されていたAFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）ラウンド16の第1戦。さらに、3月3日から4日にかけて開催予定だったAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）とAFCチャレンジリーグの