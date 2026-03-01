〈中2で『いいとも』出演→「お笑い四天王」としてブレイク→25歳で突然引退…タモリらに愛された“伝説の女芸人”しのざき美知（57）が語る、地元で有名だった子ども時代〉から続く『笑っていいとも！』の素人参加コーナーで特異な存在感を放って注目され、『ものまね王座決定戦』でのハイテンションなものまねで人気を確固たるものにした、伝説の女性お笑い芸人・しのざき美知（57歳、2018年に「しのざき見兆」に改名）。【衝撃