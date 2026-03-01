大東亜戦争が終わって80年が過ぎた。この戦争に敗れ我が国は約7年に及ぶアメリカの占領統治を受けることになった。 日本軍は戦争で、まさに命を惜しまず、特攻隊のような攻撃を行ってまで国を守ろうとした。この強じんな精神力を持つ日本が二度と再びアメリカに立ち向かってくることがないようにと、GHQは国際法違反など全く無視して、徹底的な日本弱体化工作を行った。その結果、日本国民の多くが日本は悪い国だったと思わされ、