【明治安田J1百年構想リーグ】浦和レッズ 2−3 鹿島アントラーズ（2月28日／埼玉スタジアム2002）【映像】闘莉王苦言の「ボテボテのバックパス」DAZNで試合解説を務めた田中マルクス闘莉王氏（元日本代表DF）が、浦和レッズの後輩にに手厳しいダメ出し。逆転負けのターニングポイントとなったバックパスに苦言を呈している。浦和は2月28日、明治安田J1百年構想リーグ第4節で昨季王者の鹿島アントラーズと対戦。超満員の中で行