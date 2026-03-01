陸上・東京マラソン２０２６（１日・都庁―東京駅前行幸通り＝読売新聞社共催）――今秋の愛知・名古屋アジア大会代表選考会を兼ねて行われ、男子は日本記録保持者の大迫傑（リーニン）が２時間５分５９秒で日本人トップの１２位に入り、代表に内定した。前日本記録保持者の鈴木健吾（横浜市陸協）が１０秒差で日本人２位の１３位で続いた。初マラソンの工藤慎作（早大）が２時間７分３４秒で日本人５番手の２０位。タデセ・タケ