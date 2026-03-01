漁が解禁され、滑川漁港に水揚げされたホタルイカ＝1日早朝、富山県滑川市富山湾の春の風物詩ホタルイカ漁が1日、富山県滑川市沖で解禁された。同市によると、初日の水揚げ量はわずか1.32キロで、過去10年で2番目に少なかった。1キロ当たりの落札額は5万500円で、過去最高だという。午前3時ごろ、漁師ら約50人を乗せた6隻の船が港を出発し、沖合約1.5キロに仕掛けた7カ所の定置網に向かった。漁師らが網を手繰り寄せたところ、