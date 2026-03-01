将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第3局が3月1日、新潟市の「新潟グランドホテル」で行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）と挑戦者の増田康宏八段（28）が対局に臨んでいる。激しい盤上の戦いが続く中、午前10時には両者に「午前のおやつ」が提供され、増田八段が注文した“王道”のドリンクメニューがファンの視線を釘付けにした。【映像】美しい…春スイーツと“王道”クリームソーダこの日