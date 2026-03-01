ダイソーをパトロールしていると、食器売り場でコロンとしたフォルムが可愛らしい、レトロな雰囲気の薬味入れを発見しました。ダイソーの本気を感じる洗練されたデザインで、専門店に並んでいてもおかしくないクオリティなんです！これが￥220（税込）で手に入るなんて、ダイソーさんの企業努力には脱帽します…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：薬味入れ（丸）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：455