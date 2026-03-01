お昼ごはんはしっかり食べたいけれど、いつものお弁当だけだと少し物足りない。そんなときはセリアのランチボックスがおすすめです。容器がスープボウルの形になっていて、おかずと一緒にスープを添えられる設計。普段のお弁当に温かい汁ものをプラスできる嬉しいアイテムです。電子レンジで温めOKなのも便利です♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スープボウルランチボックス 300＋250ml価格：￥110（税込）サイズ（約）