アブダビ当局は、ザイード国際空港を標的としたドローン攻撃により、8名が死傷したことを明らかにした。迎撃作戦により落下した破片が原因で、アジア国籍の1人が死亡、7人が負傷した。ザイード国際空港は、アラブ首長国連邦（UAE）領空の一時的封鎖に伴い、運航に影響が発生している。