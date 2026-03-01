エミレーツ航空は、ドバイ発着便の運航をきょう3月1日午後3時（日本時間同日午後8時）まで停止する。今後72時間以内の旅行については、10日以内に発着する代替便への予約変更や払い戻しを受け付ける。すべての利用者に対して、空港へ向かう前に運航状況を確認するよう求めている。ドバイ国際空港ターミナル3が損傷し、当局によると4人が負傷した。イランによる攻撃とみられる。