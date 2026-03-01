調理中はさまざまなツールが必要になりますよね。でも、そのたびに洗い物が増えて家事の負担がかかります…。そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見しました！小さなお玉のようなツールですが、隙間の空いた珍しい形状が特徴。すくう、つぶす、お米を研ぐ、泡立てるといった作業が、これ1つで完結しますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：先がつかない4wayツール価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソ