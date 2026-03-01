メイクマニアのkana.sです。アイシャドウは色選びから塗り方まで選択肢が多く、正解が分からないというお悩みをお持ちの方も多いのでは？今回は、初心者さんが失敗しやすいアイシャドウのポイントと改善テクニックを3パターンご紹介します。【詳細】他の記事はこちらアイシャドウ改善テク?締め色まずは締め色の使い方です。目を大きく見せようと、締め色を濃く広範囲に入れてしまっていませんか？締め色は目元を引き締めて強調でき