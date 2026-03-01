イラン・イスラム共和国サッカー連盟のメフディ・タージ会長が、アメリカおよびイスラエルによる軍事作戦について、同連盟の見解を述べた。2月28日、スペイン紙『マルカ』が伝えた。アメリカのドナルド・トランプ大統領らは2月28日、イランの最高指導者ハメネイ師を含む首脳部を一掃したことを明らかに。イランをめぐる情勢で国際的に緊張が走るなか、アメリカ、メキシコ、カナダで行われるFIFAワールドカップ2026にイラン代表