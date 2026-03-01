マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、ラマダン明けの中断中にブーイングが浴びせられたことへの苦言を呈した。2月28日、イギリスメディア『BBC』や『スカイスポーツ』などが伝えている。現在ムスリムは日中の飲食を断つことで、飢えた人々への共感や欲望の抑制、自己浄化を育むために断食に努めるラマダンが行われているため、この期間中イスラム教徒の選手たちは夜明けから日没まで、水を含むあ