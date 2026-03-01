全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・武蔵小山の立ち食い寿司店『立ち鮨ながお』です。【’24年12月16日OPEN】熟練の寿司と軽妙なしゃべりの合わせ技店内の一体感も魅力、会話の多い立ち鮨店店内はわずか7席。開店から約9カ月、武蔵小山の人気店だ。カウンターに立つのは寿司職人歴40年以上の天野勝博さん。豊洲に通い、見極めたネタを仕入れる。シャリは、長年の経験か