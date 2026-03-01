2025年J1制覇に満足せず、J1百年構想リーグでも貪欲に頂点を狙い続けている鹿島アントラーズ。2月7日の開幕・FC東京戦こそ悔しいPK負けに終わったが、そこから横浜F・マリノス、柏レイソルに連勝。3試合終了時点で勝ち点7を稼いだ状態で、アウェイでの浦和レッズ戦を迎えた。ここまで3試合アウェイで戦ってきた浦和にとって、この日は待望のホーム開幕戦。埼玉スタジアムに5万2841人もの大観衆が集結する中での大一番となった