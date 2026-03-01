芸術的なFK弾だ。東京ヴェルディは２月28日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第４節で横浜F・マリノスとアウェーで対戦。２−３で敗れた。悔しい結果となったが、この一戦で圧巻のゴールを決めたのが、56分から途中出場した吉田泰授だ。１−３で迎えた90＋１分、ペナルティアークからやや離れた位置で得たFKのキッカーを務める。左足で狙いすました一撃は、綺麗な放物線を描きながらゴール左上に吸い込まれた。