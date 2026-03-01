中日相手に3回2失点と不安を残した伊藤大海(C)産経新聞社元DeNA監督の中畑清氏が3月1日、TBS系の「サンデーモーニング」に、元中日監督の落合博満氏とスポーツご意見番として生出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する日本代表の投手陣への不安を吐露した。【写真】自主トレを共にした伊藤大海とダルビッシュ有の2ショットを見る番組では2月28日の「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」で、侍ジャパン