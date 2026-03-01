昨年12月に結婚したことを発表した福部真子(C)Getty Images陸上女子100mハードルの日本記録保持者（12秒69）である福部真子が、3月1日までに自身のインスタグラムを更新。昨年12月に結婚していたことを発表した。【写真】寄り添うように並ぶ結婚指輪…福部真子の実際の報告をチェック福部はジュエリーボックスに2つ並んだ結婚指輪と見られる写真を投稿。文面で「昨年12月に、食べることが大好きな私の胃袋を掴んできた強者の彼