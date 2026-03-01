坂本、リウ、中井が表彰台に立ち、異彩を放ったミラノ・コルティナ冬季五輪でのフィギュアスケート。その話題の中でロシア勢の存在感はなかった(C)Getty Images今冬に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪において、小さくないドラマを生み出したのが、フィギュアスケートだ。日米がしのぎを削った団体戦から始まり、アイスダンス、ペア、そして男女のシングルスで興味深いパフォーマンスが見られ、メダル争いも白熱した。【写