お笑いコンビ「中川家」の剛（55）が1日までにお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルに出演。パニック障害に苦しんだ過去を語った。「鬼越トマホーク」の金ちゃんが「早かったですか？芸人だけでご飯食べれるようになるっていうのは？」と聞くと、「いやいやいや」と否定。「途中で病気になってるから俺。精神的な。そこでちょっと止まってしまった。5年目か」と明かした。剛は1997年にパニック障害を患っている