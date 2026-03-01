故・平幹二朗さん、佐久間良子という大御所俳優の両親を持ち、会社員経験もあるという平岳大。今や世界で話題の作品に出演し続ける彼の素顔は、意外なほどに自然体だったー。今回出演した話題作『レンタル・ファミリー』の魅力とともに、今後について伺った。【写真】エミー賞ノミネート俳優の存在感！最新作での平さんサービスの背景には切実なニーズが2月27日に公開される話題の映画『レンタル・ファミリー』。アカデミー