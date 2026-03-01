俳優坂東龍汰（28）が28日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）に出演。生まれ故郷・米ニューヨークに心強い“助っ人”“と凱旋した。昨年の大ヒット映画「爆弾」で、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど注目の若手俳優。ニューヨーク生まれで、2歳を前に北海道に移住した。ニューヨークのことは「何も覚えてない」という龍汰が、「よく覚えている」父親・剛さんと一緒に同地を訪れ、ルーツを振り返っ