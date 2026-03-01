米ニューヨークの国連本部で開かれたイラン情勢を巡る安全保障理事会の緊急会合＝2月28日（共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は2月28日、イラン情勢を巡る緊急会合を開いた。米国とイスラエルはイラン攻撃について、核兵器保有を阻止するためだとして正当化した。ロシアや中国は国際法違反だと非難。イランは「侵略行為だ」と反発した。イランによる中東各地への報復攻撃に対する批判も相次いだ。グテレス事務総長