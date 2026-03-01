◇東京マラソン（2026年3月1日東京都庁前〜東京駅前の42.195キロ）今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、前回優勝のタデセ・タケレ（23＝エチオピア）が2時間3分37秒で2連覇を飾った。同タイムでジョフリー・トロイティチ（25＝ケニア）が2位。日本記録保持者の大迫傑（34＝リーニン）が2時間5分59秒で日本人トップの12位に入った。序盤から独走していた一般参加の橋本龍一（28＝プレス工業）が26