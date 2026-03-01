松岡昌宏（49）が2月28日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。過去の行動を「セクハラ」と自虐した。今回のゲストは剛力彩芽（33）。松岡とは19歳の時に「必殺仕事人」で共演した。「私、（松岡の）膝の上に座らせてもらって写真を撮った記憶がある」と話した。松岡も「おお、あるある。撮影の合間に」。剛力が「『よし、おいで』って」と膝をたたいて当時の様子を示した。松