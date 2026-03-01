◇東京マラソン2026(3月1日、東京都庁発〜東京駅前・行幸通り着)東京マラソンが1日に行われ、大迫傑選手(LI-NING)が2時間5分59秒の全体12位で日本勢トップフィニッシュ。鈴木健吾選手(横浜市陸上競技協会)との競り合いを制しました。タデセ・タケレ選手(エチオピア)が2時間3分37秒で大会連覇を飾っています。レースは序盤から一般参加の橋本龍一選手(プレス工業)が独走。積極的なレースで中間地点(ハーフマラソン)を1時間1分28秒の