今年で１３回目となる「ジェネリック家電製品大賞」の授賞式が先日、都内で開催され、大賞には国内最小規模のミシンメーカー・アックスヤマザキの「ＴＯＫＹＯＯＴＯＫＯミシンＯＭ―０１」が選出された。ジェネリック家電とは、大手家電メーカーと同等の高性能かつ低価格な家電のこと。２０１３年には７８００億円だった市場は、現在３兆７０００億円規模まで拡大。２０２５年に発売されていたノミネート製品は２３００