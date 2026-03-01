【モデルプレス＝2026/03/01】AKB48の佐藤綺星（さとう・あいり）が2月27日、自身のInstagramを更新。AI秋元康のプロデュース楽曲『思い出スクロール』ミュージックビデオのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】21歳AKB次世代エース「脚が綺麗すぎる」ド派手ミニスカ衣装◆佐藤綺星、美脚輝くMVオフショット公開佐藤は「思い出スクロールMVが公開されました！」と報告し、撮影時のオフショットを多数投稿。カラフルな