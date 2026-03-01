“生きるレジェンド”少女時代から、ついに既婚者が誕生した。結婚したのは、俳優ピョン・ヨハンと交際していたティファニーだ。【画像】ティファニー、交際俳優と濃厚キスピョン・ヨハンの所属事務所は2月27日、「ティファニーとピョン・ヨハンは本日、お互いに対する深い信頼と愛を土台に、婚姻届を提出した」と発表した。2人は2024年のディズニープラスのドラマ『サムシクおじさん』で共演し、恋人関係に発展。約1年半の交際期