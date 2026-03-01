あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「オンスケジュール」の略語は？「オンスケジュール」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナ4文字です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「オンスケ」でした！「オンスケ」は、英語の「on schedule（オンスケジュール）」を短くした言い方で、